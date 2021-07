Scontro Bassetti-Paragone: "Vai a studiare", "Sei pronto per L’Isola dei Famosi"

Inaspettato e clamoroso scontro televisivo tra il virologo Matteo Bassetti ed il politico Gianluigi Paragone. I due hanno dato vita nelle scorse ore ad un sorprendente – quanto scadente – siparietto nel programma tv di Rete4 Zona Bianca. Il tema che ha animato il dibattito ed infervorato gli animi è stato quello delle vaccinazioni e della possibile estensione del green-pass.

Bassetti non ne perdona una. E durissimo con il candidato a sindaco di Milano ha detto sprezzante: “Lei parla senza sapere, studi prima di parlare“. Parole durissime che al parlamentare non sono certo andate giù. Immediata la replica di Paragone: “La vedo in fotografia, la vidiamo su Instagram, ormai è propnto per L’Isola dei Famosi“.

Paragone quindi ha scelto di difendersi attaccando il professore su quello che è ormai da mesi il suo tallone d’Achille. Alla parole sarcastiche e pungenti di Paragoni, sono giunte a ruota quelle dello specialista, che ha detto di sapere dove avrebbe voluto mandare il suo interlocutore. L’infettivologo ha poi lanciato un messaggio ai telespettatori.

Bassetti ha tenuto a precisare che chi è contro i vaccini è contro lo Stato. Il vaccino – a suo dire – è uno strumento contro le chiusure. E’ necessario vaccinare almeno l’80-85% della popolazione italiana. Vaccinarsi significa anche evitare ad altri la possibilità di finire in ospedale. Ed è ancora, un vaccinato, se positivo, avrebbe una inferiore capacità di trasmettere ad altri il Covid.

Non è la prima volta che l’infettivologo genovese è protagonista di uno scontro televisivo. Qualche mese fa, infatti, anche la scrittrice Antonella Boralevi gli disse che stava poco in corsia, perché sempre in tv. Parole che non furono ovviamente molto gradite da Bassetti, che replicò dicendo non solo che la Boralevi avesse dovuto prendersi la responsabilità di quanto detto, ma anche che si sarebbe dovuta vergnognare.

Considerata la sua grande popolarità, Bassetti è stato ospite anche nel salotto televisivo di Barbara d’Urso. Occasione questa in cui ha fatto conoscere ai telespettatori il suo lato privato. Presente anche la moglie – bellissima – Maria Chiara.