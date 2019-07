Scacco matto agli scafisti: i libici intercettano un gommone con 60 migranti

“Stavolta ai trafficanti è andata male!”. Sono queste le parole che Matteo Salvini ha postato su Facebook, commentando l’ultima operazione della guardia costiera libica che è riuscita a intercettare un gommone carico di immigrati al largo delle coste di Tripoli, che cercava di raggiungere Lampedusa in modo illegale.

I profughi a bordo del natante erano una sessantina circa e sono stati riportati indietro, secondo gli accordi internazionali che affidano alla guardia costiera di Tripoli, e non alle Ong che battono bandiere ibride, la responsabilità di coordinare i soccorsi in mare. Un incarico che i libici questa volta sono riusciti a compiere senza avere tra i piedi qualche nave umanitaria pronta ad anticiparli.

Come dice Giulia Berberi, medico che si trovava a bordo della barca a vela dell’Ong “Mediterranea Saving Humans”, sembra infatti che il problema siano i libici e non gli scafisti: “Noi li abbiamo trovati su un gommone, che in realtà era in buone condizioni. Il problema è stato che ci trovavamo in zona libica e i libici stavano arrivando a prenderli, quindi immediatamente li abbiamo caricati sulla barca e siamo partiti”.

Una dichiarazione che dimostra come le Ong non pratichino attività di salvataggio, ma di recupero. Cercano di anticipare le motovedette della guardia costiera di Tripoli e di navigare verso Lampedusa, chiedendo un “porto sicuro” a cui attraccare, innescando ogni volta uno scontro con il Viminale che cerca di frenare questo traffico illegale fatto passare per salvataggio in mare.

Le Ong, infatti, non hanno nessuna intenzione di riportare i clandestini in Libia, e nemmeno in Tunisia, ma vogliono portarli solo in Italia. Questa volta, però, ai 60 clandestini e ai trafficanti è andata male. La guardia costiera libica ha riportato a terra tutti i immigrati e arrestato lo scafista che guidava la carovana. Dalla fotografia condivisa da Salvini su Facebook, è ben visibile infatti il suo volto.