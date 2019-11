Sardine: ecco il pittoresco attacco del direttore di Aler Brescia

Cosa ne pensa l’autore

Giacomo Ligi - Chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe sapere bene che non si può commentare per scherzo o per gioco: ogni azione genera una reazione uguale e contraria. Il movimento delle sardine ha risposto in maniera molto corretta ed educata a quel hater di Della Torre, sottolineando che chi ricopre ruoli di vertice in aziende pubbliche non può permettersi un tale linguaggio quale quello effettivamente usato nella fattispecie.