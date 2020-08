Salvini si schiera contro gli abbandoni, ma il cagnolino non apprezza e lo morde

Ogni anno, o meglio ogni estate, sono tantissimi i cani che vengono abbandonati sulle strade in quanto i loro proprietari colgono l’occasione per sbarazzarsene e partire in vacanza senza il fidato amico a quattro zampe. A nulla valgono gli appelli di personaggi quali Brambilla, Tiziano Ferro, perché le stragi continuano. L’ultimo a schierarsi contro l’abbandono degli animali è il leader della Lega, ovvero Matteo Salvini, ma questo suo gesto non è stato accolto benissimo.

Matteo Salvini ha lanciato un appello contro l’abbandono dei cani e, per farlo, ne ha approfittato per tenere in braccio un cagnolino dal pelo molto morbido e soffice. Peccato che il cucciolo non abbia gradito stare in braccio a Salvini e, mostrando segni d’indifferenza, a un certo punto, ha deciso di sfogarsi mordendo i bracciali del leader della Lega.

Sulla sua bacheca Facebook, Matteo Salvini scrive questo messaggio schierandosi dalla parte dei fedeli amici a quattro zampe: “Gli amici a quattro zampe sono parte della famiglia, NON giocattoli. Chi abbandona cani e gatti non è “Uomo”. Usiamo la testa, usiamo il cuore”. Un appello che non è affatto piaciuto agli animalisti, i quali lo riempiono di critiche e commenti al vetriolo.

Gli stessi animalisti si ricordano ancora quando Salvini si è reso protagonista una settimana fa circa per un post in cui, insieme alla figlia, era su un calesse trainato da un pony. Per quella vicenda, Salvini è stato criticato e linciato in quanto si stava approfittando, secondo il parere degli animalisti, di un povero animale facendolo soffrire a causa del caldo proprio come è successo alla Reggia di Caserta quando un cavallo è stramazzato al suolo.

In quel caso, proprio come in questo, sono tantissime le critiche piovutegli addosso in quanto non bisogna dare i soldi a quelle persone dal momento che sfruttano gli animali e, secondo il loro parere, lui ha contribuito al maltrattamento di queste creature. Insomma, Salvini e gli animali sembrano essere davvero due mondi destinati a non incontrarsi.