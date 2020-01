Salvini ironizza sul discorso di un ragazzo dislessico

Ieri pomeriggio, in una piccola frazione vicino Bologna, a San Pietro in Casale, c’è stata la manifestazione delle Sardine, in vista delle votazioni del 23 Gennaio 2020, e un ragazzo dislessico di nome Sergio Echamanov, di 21 anni, ha iniziato a dire: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”.

Matteo Salvini ha pubblicato nei suoi account di Facebook, Twitter e Instagram, il video del ragazzo che con riferimento alla frase dove crede alla vittoria nel giorno delle votazioni: ovviamente, Salvini non ha fatto altro che ironizzare sul video, prendendolo in giro. Il video è diventato virale, ma molte persone e fan di Salvini sui social media non hanno fatto altro che arrabbiarsi con l’ex ministro degli Interni: a molti, questo gesto di Salvini non è parso simpatico e neanche divertente.

Sergio Echamanov denuncia gli insulti ricevuti, chiedendo: “Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla. Credo in una politica che non brutalizzi l’umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è”. Poi, per concludere, Sergio aggiunge: “Grazie Matteo, ma a me l’unica cosa che hai tolto è il lavoro”.

L’Unione degli Universitari scrive su Facebook, nella propria pagina ufficiale, che nella giornata di ieri l’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui attacca pubblicamente un ragazzo che interviene dal palco della manifestazione delle Sardine, a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. Lo ha fatto servendosi della più bassa forma di bullismo e discriminazione, gettando l’ennesimo giovane in pasto ai commenti densi di odio della base leghista.

Non solo, ma l’Unione degli Universitari, per concludere il discorso su Facebook nella propria pagina ufficiale, scrive: “Vogliamo esprimere massima solidarietà a Sergio, aggredito da chi non sa fare altro che riversare odio e insulti verso chi lo contesta. Adesso basta!“.