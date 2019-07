Rita Bernardini denunciata a piede libero per possesso di stupefacenti

La radicale Rita Bernardini non ha mai fatto mistero di coltivare piante di cannabis ad uso terapeutico sul terrazzo della sua casa a Roma: la legalizzazione delle droghe cosiddette ” leggere ” è un cavallo di battaglia del Partito Radicale, e Rita Bernardini si è esposta in prima persona per portare avanti questa battaglia.

Ieri, mentre era in treno per andare a Parma, è stata contattata dai carabinieri, i quali le hanno comunicato che avrebbero dovuto fare una perquisizione in casa sua e che, pertanto, era necessaria la sua presenza nella capitale. La Bernardini è immediatamente tornata a Roma, e si è diretta presso la sua abitazione per consentire ai militari di eseguire la perquisizione.

I militari hanno ritrovato 32 piante di cannabis, di un’altezza media tra un metro ed un metro e mezzo, un dato apparentemente irrilevante ma fondamentale ai fini del processo che dovrà appurare il quantitativo totale di sostanza sequestrata.

L’ex deputata è stata portata in caserma e denunciata, a piede libero, per possesso di sostanze stupefacenti, e da qui è partita la denuncia per il trattamento “di favore” ricevuto: la Bernardini si è detta infatti contrariata per la sola denuncia e per non essere stata arrestata, cosa che accade comunemente a chi viene ritrovato in possesso di coltivazioni di cannabis.

Rita Bernardini, uscendo dalla caserma dei carabinieri, ha infatti dichiarato: “a verbale del sequestro ho fatto allegare una dichiarazione: esprimo tutto il mio disappunto per la decisione della procura di Roma di non procedere al mio arresto, come accade a tutti i cittadini che vengono sorpresi a coltivare marijuana. Così si usano due pesi e due misure e la legge finisce per non essere uguale per tutti“.

Insomma, una denuncia forte quella della Bernardini, destinata a riaprire il dibattito sulla legalizzazione delle droghe e sulle leggi attualmente esistenti in merito.