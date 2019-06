Renzi contro Salvini: "piagnucola disperato chiedendo 10 miliardi. Ennesima pagliacciata"

Le ultime dichiarazioni fatte da leader della Lega, Matteo Salvini, sui 10 miliardi di euro necessari per abbassare le tasse degli italiani, continuano a far molto discutere. Salvini ha anche aggiunto che è disposto a lasciare il governo se entro la fine 2019 le tasse non dovessero abbassarsi, e questi soldi non venissero quindi concessi.

Dalla risposta del collega Di Maio che chiede al leader della Lega di lavorare di più e rilasciare meno interviste, anche l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, si è esposto sull’argomento. Renzi ha rilasciato un post sul suo profilo Facebook in cui ha espresso il suo pensiero riguardo la situazione e le parole dette da Matteo Salvini.

“Salvini ha promesso la luna, ed ora si limita a piagnucolare disperato chiedendo 10 miliardi“, così si apre il post dell’ex presidente del Consiglio, che elenca le promesse fatte dal leader della Lega durante la sua campagna elettorale, promesse che Renzi definisce impossibili da mantenere tra le quali la flat tax per tutti al 15% ed i seicentomila rimpatri. Sempre secondo quanto scritto da Renzi, ora che Salvini si è reso conto di non poter mantenere la sua parola, si “limita a piagnucolare“.

Il post prosegue nel raccontare quello che il Governo precedente ha fatto, ovvero ridurre le tasse per molto più dei 10 miliardi di euro richiesti da Salvini, e facendo capire ai lettori che quanto richiesto dal leader della Lega non è un ammontare così alto come effettivamente vuol far credere, e definendo questa sua mossa come una pagliacciata.

Governo vinto con le fake news

Matteo Renzi conclude il post sottolineando nuovamente il grande lavoro fatto dal Governo precedente, affermando che se quello attuale riuscirà ad evitare la procedura europea è grazie alla fatturazione elettronica fatta quando si trovava lui presidente del Consiglio, seppur “Salvini non se ne sia accorto, Di Maio non l’abbia capito e Tria faccia finta di non ricordarlo“.

Salvini, secondo Renzi, urla sui social senza comprendere il vero significato delle sue parole, aggiungendo però che gli italiani non sono sprovveduti, e che presenteranno il conto a questo Governo definito da Renzi come “incompetente“, che ha vinto grazie alle fake news ma che verrà sconfitto nella vita reale.