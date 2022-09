Renato Zero, insulti choc a Giorgia Meloni: "Mer** che siete"

Ascolta questo articolo

Si sono ormai concluse le votazioni per il rinnovo della Camera e del Senato, tenute il 25 settembre. Al termine della tornata elettorale è risultata vincitrice Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia. Una vittoria per certi versi impressionante, con il partito guidato dalla Meloni che dovrebbe essere saldamente al comando del nuovo Esecutivo sia alla Camera che al Senato. Subito dopo aver appreso della vittoria, Giorgia ha ringraziato di cuore tutti gli elettori.

La donna ha annunciato che non deluderà affatto il suo elettorato. Tutte le maggiori testate internazionali hanno parlato delle elezioni italiane e della vittoria di Giorgia Meloni. La politica si avvia quindi a diventare la prima donna Premier che guiderà l’Italia in un momento storico abbastanza particolare. Ma è successo un disguido con Renato Zero, vediamo che cosa è accaduto.

Renato Zero contro la Meloni

Nella serata del 25 settembre presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma è stato allestito il comitato elettorale di Giorgia Meloni. Proprio lì la leader di Fratelli D’Italia era attesa per il suo discorso. Nella stessa struttura ricettiva c’era però anche ospite Renato Zero, il quale stava tornando dal suo concerto presso il Circo Massimo.

L’hotel era praticamente circondata da cronisti, che attendevano appunto la leader di Fratelli D’Italia. La situazione deve aver infastidito parecchio Renato Zero, che è stato visto scendere da un’auto e inveire contro i presenti. “Manco più in albergo se va, è regime questo, è regime, stronzi, votate la merda che siete” – queste le parole del cantante.

Renato Zero non è il primo cantante ad essersi scagliato contro la Meloni. Anche Elodie non aveva apprezzato il suo programma, addirittura Gemitaiz e la cantante degli Skunk Anansie Skin avevano parlato di minaccia fascista se avesse vinto la Meloni, come poi è accaduto. La vittoria di Giorgia Meloni è stata schiacciante su tutte le altre forze politiche.