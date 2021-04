Record di voli di Stato per la Casellati: 124 in un anno per vitare il Covid

Numero record di voli di Stato lo scorso anno per la presidente della Camera dei Deputati Maria Elisabetta Alberti Casellati. Secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche, la parlamentare da maggio 2020 ai giorni nostri avrebbe utilizzato il Falcon 900 dell’Aeronautica a disposizione della sua carica istituzionale per ben 124 volte.

La maggior parte dei voli riguardavano la tratta Roma-Venezia. Quindi presumibilmente saranno stati utilizzati dalla presidente per ritornare nella sua città di origine, Padova, e dove attualmente risiede, fatti salvi i giorni in cui sta a Roma per impegni istituzionali e attività parlamentare. Sei voli, invece, hanno avuto una direzione diversa.

Anche la seconda carica istituzionale dello Stato ha diritto ad una meritata vacanza. Come si legge su Repubblica.it, la Casellati ha utilizzato il volo di Stato in sei occasioni per raggiungere la Sardegna lo scorso anno in piena pandemia. Una prima volta il Falcon ha fatto scalo ad Alghero il 18 agosto, per poi ritornarci il 25 agosto.

Periodo in cui la Casellati ha trascorso una vacanza in Sardegna. Stando a quanto rferito dai colleghi di Repubblica, nessun volo di Stato si sarebbe alzato in volo con così tanta frequenza. E’ bene precisare che la seconda carica dello Stato, quale ricopre appunto Maria Elisabetta Alberti Casellati, non necessita di alcuna autorizzazione per prendere un volo di Stato.

Fonti di palazzo Madama riferiscono però che prima della pandamia da Covid-19, la Casellati era solita utilizzare dei voli di linea o il treno per andare e venire da Padova. Le cose sembrano essere cambiate, quindi, quando l’Italia viene investita dalla prima ondata di Coronavirus. Lo staff ha riferito a Repubblica che la presidente della Camera durante il primo lockdown è rimsata a Roma e non si è mossa dalla Capitale.

Utilizzare l’aereo di Stato non è di per sé illegale. Ma utilizzarlo quasi come fosse un taxi certo crea qualche perplessità.