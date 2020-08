Pisa: Matteo Salvini in un caseificio con la mascherina abbassata. La rabbia dei Cobas

Considerando che i contagi stanno salendo sempre più con una situazione difficile per tutti, al punto che le discoteche sono state chiuse proprio per evitare assembramenti, l’unica “arma” che si ha a disposizione per difendersi dalla pandemia, fino alla produzione di un vaccino, risulta la mascherina da indossare soprattutto nei luoghi pubblici. Peccato che questa misura preventiva non sia rispettata e seguita da tutti.

A farne le spese, è un noto rappresentante della politica, ovvero Matteo Salvini, leader della Lega che è sempre protagonista, vuoi per le sue frasi sugli sbarchi e i migranti, ma anche per alcuni comportamenti che non rispecchiano il bene comune. L’ultimo comportamento adottato da Salvini ha fatto adirare moltissimo i Cobas. Ecco cosa è successo e cosa ha combinato questa volta.

Nella giornata di venerdì 14 agosto, Salvini si è recato in un caseificio di Pisa per vedere come vi si svolge il lavoro. Dal momento che si trovava in luogo di lavoro, ovvero in uno stabilimento adibito alla trasformazione alimentare, in presenza di alcuni dipendenti, la mascherina è d’obbligo indossarla. In un selfie che ha pubblicato sul suo profilo Facebook, Salvini indossa la mascherina in modo errato, tenendola abbassata con il mento e la bocca scoperti.

Ovviamente questo atteggiamento da parte del leader della Lega non è affatto piaciuto ai Cobas, tant’è vero che si sono adirati contro di lui. Francesco Iacovone del Cobas Nazionale non tollera questo atteggiamento e ribatte con queste parole: “Non è accettabile che un Senatore della Repubblica pieghi le norme, mettendo a rischio i lavoratori, per la sua campagna elettorale. E che lo faccia dandogli risalto sui social. Queste manifestazioni incoscienti fanno male e rischiano di vanificare i nostri sforzi”.

Non è la prima volta che Salvini si comporta in questo modo e, in alcuni luoghi, evita di indossare la mascherina. A fine luglio disse che la mascherina si mette soltanto quando necessario, invitando i giovani a usare la testa e rispettare la scienza.