Pier Luigi Bersani: risponde alle parole di Matteo Renzi e smentisce un ritorno nel PD

Pier Luigi Bersani è stato protagonista di una recente intervista dove ha voluto replicare alle parole pronunciate dall’ex esponente del Partito Democratico, Matteo Renzi. Quest’ultimo aveva detto che, con la sua uscita, ci sarebbe stato il ritorno nel PD di Pier Luigi Bersani, Roberto Speranza e Massimo D’Alema.

Bersani non ha perso occasione per rispondere alle dichiarazioni di Matteo Renzi affermando: “Ancora credete alle cose che dice?”. Ha ricordato che Renzi da molto tempo dice questa cosa, ma ha smentito questa ipotesi. L’ex presidente della Regione Emilia Romagna ha voluto replicare al leader di Italia Viva che ha espresso queste parole sempre in riferimento a Matteo Renzi: “Va dove lo porta il cuore“.

Le parole di Pierluigi Bersani

Bersani ha avuto modo di porre l’accento su altre tematiche importanti per il nostro paese rispetto al secondo governo Conte. Queste sono le dichiarazioni pronunciate da Pier Luigi Bersani che ha detto: “Questo governo lo possono far cadere tutti”. L’ex ministro dello Sviluppo Economico ha citato i nomi di Zingaretti, Renzi, Leu e M5S.

Il presidente di Articolo Uno ha specificato i danni che potrebbero derivare da una possibile caduta del governo e ha continuato dicendo che, nel caso in cui ciò dovesse avvenire, c’è la necessità di assumersi la responsabilità. Bersani ha commentato gli effetti che potrebbero derivare dalla scissione di Matteo Renzi ma si è detto sicuro del fatto che non ci siano dei fatti traumatici nel futuro prevedibile.

L’ex ministro dell’Industria non ha risparmiato le critiche nei confronti di Matteo Renzi sottolineando il motivo per il quale ha dato vita a una nuova forza politica. Queste sono le dichiarazioni: “Credo che l’idea di Renzi sia quella di trovare il modo di stare al tavolo”. Pier Luigi Bersani ha posto l’accento sull’evidente protagonismo dell’ex segretario Dem e, avviatosi alla conclusione, ha affermato: “Per il governo prevedo un po’ di lavoro in più, ma nessun rischio”.