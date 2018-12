Per colazione Salvini pubblica un selfie con pane e Nutella: il popolo di internet insorge: "A Catania crollano le case"

Un selfie pubblicato su Twitter dal ministro degli Interni Matteo Salvini ha fatto scoppiare una polemica tra gli internauti. Una foto che lo ritrae mentre fa colazione con pane e Nutella. Questa immagine da molti frequentatori del web è stata valutata fuori luogo e di cattivo gusto a seguito del violento terremoto che si è abbattuto durante la notte nell’hinterland catanese.

Il ministro prova a rimediare allo strafalcione commesso, condividendo le immagini dei vigili del fuoco al lavoro dopo il terremoto e ringraziandoli per il loro operato. Il comportamento tenuto dal ministro è stato visto come un atto del tutto irrispettoso alla luce dei recentissimi eventi che si sono verificati a Catania per il terremoto e a Pesaro per l’agguato ai danni del fratello di un collaboratore di giustizia.

La frase ironica postata dal ministro – “ll mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?“ – non ha ricevuto i commenti amichevoli e divertenti che probabilmente Salvini si aspettava. Anzi, al contrario, il popolo del web è insorto ricordandogli che a Catania sono crollate delle case per il terremoto, e che un agguato di mafia ha spezzato una vita.

La risposta di un utente lascia poco spazio ad altre interpretazioni: “Il nostro comincia con l’omicidio a Pesaro di un collaboratore di giustizia sotto protezione e un terremoto di magnitudo 4.8 che ci fa stare in pensiero per i nostri fratelli siciliani“. Un altro utente evidentemente residente in una delle zone colpite dal sisma ha risposto che, svegliatosi alle 3.19 a causa delle forti scosse, ha altre priorità a cui pensare.

Salvini, per ovviare alla grande gaffe commessa, circa due ore dopo il selfie con pane e Nutella, ha condiviso tre post proprio riguardanti il sisma, dedicando un pensiero agli sfollati e onore ai vigili del fuoco che, in oltre 100, da stanotte stanno lavorando fra le macerie.