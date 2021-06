People, Planet, Prosperity: i temi del G20 a Matera

People, Planet, Prosperity saranno i temi che i Ministri del G20, affronteranno sul palcoscenico materano domani, 29 giugno 2021.

L’Italia non ha mai ospitato un evento di tale portata -detenendone per giunta la presidenza- e, dopo i fasti da Capitale europea della cultura nel 2019, tocca a Matera fare da padrona di casa proiettandosi ancora una volta sulla scena internazionale.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Lanfranchi, i lavori si svolgeranno in due sessioni. La prima sulla governance globale e sul multilateralismo, si prefigge di promuovere una ripresa sostenibile rafforzando la collaborazione internazionale in settori quali la lotta ai cambiamenti climatici,la salute globale, lo sviluppo sostenibile. La seconda sessione sarà dedicata alle relazioni con il continente africano, con approfondimento sullo sviluppo sostenibile.

Nella sessione congiunta dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo, invece, si discuterà di sicurezza alimentare e nutrizione e la Presidenza italiana sottolinerà la volontà di fornire nuovo impulso politico al raggiungimento dell’obiettivo Zero Fame entro il 2030. Un obiettivo importante : in nove anni bisognerà trovare il modo di sfamare quella parte del pianeta che subisce lo sfruttamento intensivo delle proprie ricchezze da parte delle multinazionali e, paradossalmente, vice di stenti.

Nella sessione pomeridiana dei soli Ministri dello Sviluppo, si riaffermerà l’impegno del G20 a sostegno di una ripresa post-pandemica inclusiva e sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Ci sarà poi anche spazio per godere delle bellezze della città di Matera, accompagnati dal sindaco della città in un suggestivo giro turistico nonchè delle prelibatezze culinarie. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va sottolineato che alcuni ministri -mentre si scrive- son già a Bari dove la cultura culinaria è simile a quella materana ed, inoltre, domani raggiungeranno Matera con un treno interregionale che collega Bari e Matera sul quale i 70 minuti di viaggio saranno allietati da tarallini e ciliegie tipici della zona.