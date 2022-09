Pensioni, ora c’è l’ufficialità: ecco cosa cambia dal 1° ottobre

Ascolta questo articolo

In questo periodo, si sa, gli italiani stanno facendo i conti con qualcosa che non si aspettavano minimamente, ovvero una nuova crisi economica scaturita dalle ostilità che si sono venute a creare ad Est dell’Europa, specialmente in Ucraina, entrata in contrasto con la Russia per le ragioni che tutti conoscono. La situazione ha portato al deteriorarsi dei rapporti tra il governo di Mosca e tutto l’Occidente, Italia inclusa, questo perchè molte nazioni europee e gli stessi USA hanno introdotto sanzioni contro la Russia.

Nello scorso mese di luglio come si sa ci sono state diverse novità per quanto riguarda le pensioni. In primis milioni di italiani hanno ricevuto il bonus di 200 euro, una misura fortemente voluta dall’Esecutivo per venire incontro alle difficoltà economiche della gente, poi ci sono state altre misure come il bonus carburanti che hanno aiutato chi si vedeva in difficoltà. E il Governo italiano ha preso anche importanti decisioni per quanto riguarda le pensioni.

Pensioni, novità in arrivo da ottobre

Sebbene gli importi degli stipendi e delle pensioni in Italia rimangano sostanzialmente gli stessi, in questi perido ci saranno delle importanti novità. L’Esecutivo sta infatti dando avvio agli aiuti contenuti nel Decreto Aiuti-bis, che appunto consentirà agli italiani di ricevere qualche somma di denaro in più per affrontare le difficoltà del momento.

La misura che sta per arrivare rientra proprio nel pacchetto di aiuti voluto dall’Esecutivo che fino a poche settimane fa era guidato da Mario Draghi. Si tratta della rivalutazione degli assegni, che aumenteranno del 2% dal prossimo mese fino a dicembre 2022. Questo riguarda anche le pensioni.

Chi infatti riceve la pensione tra il primo ottobre e lunedì 3 ottobre, costoro sull’importo totale della pensione troveranno un aumento del 2%. Questa novità arriva ad ottobre e vale per tutti i restanti mesi. Tale aiuto deriva appunto dalla rivalutazione delle pensioni in programma a inizio 2023.