Pensione di reversibilità, ora è ufficiale: ecco cosa cambia

Come si sa in questo periodo le difficoltà sono tantissime non solo per le famiglie italiane, ma anche e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come ad esempio gli anziani. Spesso questi ultimi hanno pensioni molto basse, e tale categorie di persone non riesce ad arrivare a fine mese. Le difficoltà sono tantissime ovviamente anche per le aziende, che stanno facendo i conti con dei veri e propri salassi sulle bollette tanto che alcune attività stanno pensando di chiudere i battenti.

Il Governo della neo eletta Premer, Giorgia Meloni, sta mettendo in campo subito le prime iniziative che vanno proprio incontro alle persone che sono in difficoltà. Si attendono comunque subito provvedimenti contro il caro bollette che la Meloni sta studiando assieme ai suoi ministri del settore. Ma sarebbero in arrivo anche delle novità per quanto riguarda la pensione di reversibilità.

Reversibilità, le novità in arrivo

Chi segue il mondo della politica, ma anche chi riceve la stessa pensione di reversibilità, saprà che già all’inizi di quest’anno ci sono state delle importanti novità. Per il 2023 le cose però pare cambieranno ancora, e in programma ci sono ben 4 cambiamenti circa l’assegno della pensione in questione.

La prima riguarda il riconoscimento della pensione di reversibilità anche per l’ex coniuge che non riceveva l’assegno di mantenimento. Assieme a ciò la seconda novità sta nella riduzione delle prestazione per cumulo di reversibilità e di altri redditi percepiti dal famigliare che ottiene la pensione di reversibiltà.

Inoltre la Cassazione ha reso legittima la reversibilità nei confronti del coniuge separato anche se a quest’ultimo non spettasse il mantenimento. Fino ad adesso la regola era che solo ai coniugi separati con addebbito spetasse la reversibilità, il provvedimento in questione andrà ad apliare quindi la platea dei beneficiari. Infine altra novità riguarda l’importo che sarà erogato il quale verrà adeguato al nuovo costo della vita, che diventa sempre più caro.