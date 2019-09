Partito Democratico: Rosy Bindi non è rimasta sorpresa dalla scissione di Renzi

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - È evidente che gli esponenti del Partito Democratico non possano essere contenti di questa ennesima scissione che non fa bene al PD, in seguito all'alleanza giallorossa con il Movimento Cinque Stelle. Soprattutto alcuni esponenti che hanno fatto parte dell'ala renziana, come l'attuale ministro della difesa Lorenzo Guerini e il vice segretario Andrea Orlando.