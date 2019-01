Parisi e Parietti contro Cuccarini: "È una sovranista salita sul carro di Salvini"

L’intervista che Lorella Cuccarini ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui elogiava le politiche del governo gialloverde, ha scatenato accese polemiche nel mondo dello spettacolo, e non solo. La Cuccarini, infatti, aveva dichiarato giusto l’operato della Lega di Salvini e aveva rivendicato l’etichetta di “sovranista più amata degli italiani“.

E così, davanti alle sue parole, le reazioni dei “buonisti” non sono mancate. La prima a parlare è stata Heather Parisi che, pur non facendo il nome della showgirl romana, ha scritto su Twitter: “Ci sono, in ordine di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste“.

Il termine “ballerine sovraniste” era chiaramente rivolto alla Cuccarini che, durante l’intervista, aveva detto che al giorno d’oggi non esiste più la differenza tra destra e sinistra, ma solo tra chi fa gli interessi del popolo e chi fa gli interessi dell’élite e della finanza. Aggiungendo pure che ci troviamo intrappolati nel pensiero unico di un mercato che impone le scelte a tutti i popoli del mondo.

Dopo la reazione di Heather Parisi è arrivata anche quella di Alba Parietti che ha irriso la Cuccarini e si è schierata apertamente con Baglioni in tema di immigrazione. “Il paradosso è che i fans di Salvini sono molto più salviniani di Salvini stesso“, ha detto la Parietti, ” Salvini è più aperto al dialogo rispetto ai suoi fans. Sono dalla parte di Baglioni, sarò sempre sul carro che viaggia in direzione contraria al potere. Le opinioni a favore della maggioranza mi fanno quasi ridere“.

Parietti, in ogni caso, ha riconosciuto che Matteo Salvini in questo momento è il vero vincitore della politica italiana. Ma respinge l’idea che il leader del Carroccio si stia dimostrando più di sinistra della sinistra stessa. In quanto, proprio come la sinistra di Gramsci o Berlinguer, Salvini pensa più agli interessi del popolo che a quelli dell’dell’élite mondialista.