Papa Francesco si eleva a leader del fronte filo-immigrati: "L’Europa apra i porti"

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Ieri, in una trasmissione televisiva, un filosofo ha proferito parole sacrosanti: "Quella a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi non è una immigrazione di massa, ma una vera e propria deportazione di massa". Migliaia di persone vengono prelevate dall'Africa e portate in Europa per un un motivo che abbiamo ripetuto fino alla nausea: assicurarsi manodopera a basso costo e nuovi consumatori per un continente europeo che ormai non fa più figli. E, poiché questi non possono essere capitalizzati in Africa, perché le condizioni socio-economiche ancora non ci sono, allora bisogna deportarli in Europa. Anche a costo di smantellare i confini nazionali per fare il gioco di quel capitalismo mondialista che molti personaggi, dalla sinistra internazionale al Papa, stanno appoggiando con la scusa dell'emergenza umanitaria.