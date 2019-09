Nicola Zingaretti: il segretario del PD pubblica su Instagram una foto con il fratello Luca

L’attuale segretario del Partito Democratico dimostra di essere molto presente anche sui social dove mantiene un contatto con i cittadini. Nella giornata di venerdì 20 settembre ha voluto pubblicare una foto che va oltre le idee politiche volte al bene del Paese.

L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato una foto in compagnia del fratello e attore Luca, attraverso la quale ha dimostrato l’importanza della famiglia. C’è un’evidente somiglianza tra i due fratelli che hanno quattro anni di differenza e questo è il post con una scritta sotto la foto di Nicola Zingaretti: “Finalmente aperitivo con il fratellone, a parlare di figlie, famiglie, di vita e del domani”.

Un momento di fratellanza per Luca e Nicola Zingaretti: la foto sui social

Il post di Nicola Zingaretti ha raccolto in breve tempo migliaia di like sui social che ha commentato in questo modo il momento di fratellanza: “Bella serata”.

Le persone hanno voluto commentare la foto dei fratelli Zingaretti sottolineando l’evidente affetto e gioia. Altre persone hanno fatto notare la grande somiglianza tra Luca e Nicola Zingaretti al punto che sembrano essere due gemelli. Nicola Zingaretti sta attraversando un momento importante nella sua carriera politica e ha tutte le carte in regola per ottenere degli ottimi risultati.

Luca Zingaretti, dal canto suo, ha da sempre instaurato un rapporto speciale con i milioni di telespettatori italiani grazie al ruolo di Salvo nella longeva serie televisiva intitolata “Il Commissario Montalbano” che gli ha regalato molte soddisfazioni. Nicola Zingaretti è il leader del Partito Democratico e si sta impegnando per costruire qualcosa di importante all’interno del proprio partito per poter soddisfare le richieste dei cittadini. Infine la speranza del segretario del PD è di riuscire ad arrivare fino alla fine della legislatura di questo governo ottenendo dei risulti rilevanti, alla ricerca della compattezza e di un progetto futuro.