Nicola Zingaretti ha precisato che, anche senza l’accordo con il M5S, ci sarebbe stata la sconfitta in Umbria

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sono giuste le parole del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti che dimostra un certo equilibrio, così come è giusto evitare delle polemiche inutili che vanno ad influire negativamente sulla stabilità di questo governo. Inoltre, il segretario del Partito Democratico non ha usato mezze misure ed ha ammesso l'evidente sconfitta in Umbria.