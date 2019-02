Movimento 5 Stelle e Lega contro Bankitalia

Movimento 5 Stelle e Lega, nonostante i continui scontri e confronti, hanno sempre trovato un punto d’incontro perchè, a detta dei leader di entrambi gli schieramenti il loro compito è portare a termine il contratto di governo.

Di Maio e Salvini, insieme, sul palco dell’assemblea organizzata dai truffati dalle banche popolari, hanno picchiato duro. Per prima cosa, hanno annunciato una nuova commissione d’inchiesta, poi si sono scagliati contro chi doveva vigilare e, come sottolinea Salvini, “non lo ha fatto“. Secondo il leader leghista Banca d’Italia e Consob “andrebbero azzerati“. Luigi Di Maio chiede “discontinuità“, aggiungendo che il governo non può pensare alla riconferma di un direttivo che era presente quando il disastro avveniva e non ha fatto nulla per evitare che ciò succedesse. Dopo giorni di polemiche, quelle tra Di Maio e Salvini, si può definire prove tecniche di disgelo.

Le affermazioni di Bussetti



Un nuovo clima all’interno della maggioranza, ma che subito viene messo in discussione dopo le affermazioni fatte dal Ministro dell’Istruzione Bussetti. Intervistato nel napoletano da Nano Tv, sul divario delle scuole, tra nord e sud, ha risposto che la differenza è solo la mancanza d’impegno e sacrifico da parte degli addetti ai lavori del sud.

Queste affermazioni hanno sollevato le proteste dei presidi e un polverone politico, soprattutto tra i 5 stelle. “Bussetti ha detto delle fesserie – lo attacca Di Maio – chieda scusa. Affermare in una delle aree più in difficoltà dell’Italia che vi dovete impegnare di più, farebbe girare le scatole anche un asceta, figuriamoci agli insegnanti“. Bussetti si mostra sorpreso per il clamore e prova a chiudere le polemiche: “è ridicolo pensare che io sia ostile al Mezzogiorno“; la Lega lo difende e Salvini afferma: “basta polemiche. Abbiamo fatto tanto per il sud“.