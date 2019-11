Morto l’accademico Franco Ortolani, senatore del M5S: aveva 76 anni

Oggi 23 novembre è venuta a mancare una personalità importante: si tratta di Franco Ortolani che aveva 76 anni. Era dal 1980 docente ordinario di geologia presso l’Università di Napoli. È ricordato anche per aver avuto un ruolo di un certo rilievo in qualità di assessore all’ambiente e al territorio del comune di Marano di Napoli nel 2009, in quel periodo guidato dal sindaco Salvatore Perrotta.

Ortolani si è sempre distinto per il suo impegno e non sono mancati gli innumerevoli messaggi di affetto nei confronti del senatore del Movimento Cinque Stelle. I messaggi di cordoglio sottolineano che ha dedicato la sua vita alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente.

I messaggi di alcuni esponenti M5S

Anche gli utenti hanno parlato di una personalità esemplare, sottolineando lo spirito di abnegazione che Franco Ortolani è riuscito a donare alla propria terra. C’è stato il post di Luigi Di Maio che ha fatto una dedica speciale al geologo, attraverso queste parole: “Quando c’era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c’era sempre”.

Inoltre il leader del Movimento Cinque Stelle ha ricordato quando nel 2007, in qualità di presidente dell’associazione degli studenti di giurisprudenza, riuscirono a fare un’intervista con il commissario all’emergenza rifiuti in Campania, Gianni De Gennaro. Di Maio ha continuato dicendo: “Se tante comunità in Campania non sono state intossicate da discariche o impianti inquinanti, lo si deve al professor Ortolani”.

È arrivato anche il messaggio del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, che ha scritto queste parole sulla sua pagina di Facebook: “La notizia della scomparsa di Franco Ortolani mi rattrista profondamente”. Fico ha continuato dicendo che in questi anni hanno percorso insieme tanta strada, e infine ha concluso spiegando che la candidatura del geologo al Senato con il M5S gli ha dato la possibilità di condividere altri progetti.