Meloni parla delle elezioni regionali in Umbria e ricorda che le battaglie non si vincono in partenza

Sono arrivate le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha voluto esprimere il proprio parere riguardo a un appuntamento importante che si avvicina. Si tratta delle elezioni regionali in Umbria, che vedono la coalizione di centro-destra appoggiare una candidata presidente corrispondente al nome di Donatella Tesei.

Nello specifico, l’ex leader del Fronte della Gioventù, ed ex ministro del governo Berlusconi, si è detta possibilista sul fatto che ci possa essere la vittoria del centro-destra che rappresenterebbe un cambiamento e un risultato determinante. La lista presentata da Fratelli d’Italia in Umbria vede la guida del capogruppo uscente Marco Squarta. Recentemente, la Meloni è stata presente in un’iniziativa organizzata a Perugia ponendo l’accento sulla possibilità di una vittoria nel corso delle elezioni regionali.

Si avvicinano le elezioni regionali nella regione Umbria

L’ex ministro della Gioventù ha ricordato quanto sarà importante la credibilità nel corso della campagna elettorale e lo stesso discorso è legato al progetto politico. Giorgia Meloni non si è voluta sbilanciare in merito alle elezioni regionali in Umbria in quanto si svolgeranno il prossimo 27 ottobre.

La leader di Fdi ha voluto specificare che ci sono tutti i presupposti per fare bene ottenendo un risultato rilevante, ma non scontato. La rappresentante di Fratelli d’Italia ha ricordato che si tratta di una vera e propria battaglia, a dimostrazione dell’impegno complicato. Lo dimostrano queste dichiarazioni della politica che non lasciano alcun dubbio: “Le battaglie non si vincono mai in partenza ma quando vengono combattute”.

La politica Giorgia Meloni ha continuato dicendo che uno degli obiettivi principali sarà quello di dare alla regione Umbria un’amministrazione che si possa occupare con serietà delle problematiche della regione, al fine di trovarvi una soluzione. Nel corso dell’iniziativa organizzata a Perugia, ha elencato le tematiche da lei considerate fondamentali, come le infrastrutture, la natalità, la chiusura delle imprese e infine il turismo, che è un elemento di rilievo per l’Umbria.