Matteo Salvini torna in Emilia Romagna il 5 e 6 gennaio

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Matteo Salvini si sta impegnando in ogni modo per raggiungere un risultato storico, consapevole di quanto sia complicato vincere in Emilia Romagna. Sarà una partita complicatissima, in cui ci saranno pochi dettagli a fare la differenza. Sarà importante capire il modo in cui verrà accolto in questi giorni in Emilia Romagna il leader della Lega.