Matteo Salvini ringrazia Trump per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo

Matteo Salvini ha scritto un lungo post sulla sua pagina di Facebook, dove ha voluto ringraziare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Queste sono le parole al riguardo del leader della Lega: “Grazie a Trump per aver eliminato Soleimani, alla faccia dei pavidi di Italia e Ue”. L’ex ministro dell’Interno ha voluto ringraziare Trump per aver eliminato Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo: un terrorista islamico, nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà.

Matteo Salvini ha voluto dare il proprio punto di vista e si è schierato con Donald Trump, dopo aver commentato quanto successo, nel momento in cui gli Stati Uniti hanno ucciso Soleimani. Già in passato il leader della Lega ha cercato di costruire un rapporto di amicizia con Donald Trump, come avvenuto nel 2016.

La stima nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

In quell’anno avvenne l’incontro tra Matteo Salvini e Donald Trump, occasione nel corso della quale l’attuale presidente degli Stati Uniti disse al rappresentante della Lega: “Diventerai premier in Italia”. Tale previsione è stata in parte azzeccata da Trump, a dimostrazione di una simpatia reciproca.

Nel frattempo, arriva l’importante appello dell’Italia con l’invito ad agire con la dovuta moderazione e responsabilità, per evitare che possano esserci delle gravi conseguenze. Si tratta di quanto scritto nel comunicato stampa fatto dal ministero degli Affari Esteri che vede alla guida il leader del M5S, Luigi Di Maio.

Le ultime vicende avvenute in Iraq hanno creato preoccupazione, come ribadisce la Farnesina. Nella nota si rende chiaro che non bisogna risparmiare alcun tipo di sforzo per assicurare la stabilità. Inoltre, sono arrivate anche le parole del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che è stato molto chiaro nel suo messaggio: “L’Italia e l’Europa assumano tutte le iniziative utili per scongiurare un’escalation incontrollabile nell’area”.