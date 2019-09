Matteo Salvini litiga a Live-Non è la D’Urso con Alba Parietti e Asia Argento

Matteo Salvini ha accettato per la prima volta di avere un confronto con le cinquesfere alla trasmissione “Live-Non è La D’Urso”, dove si è confrontato con i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno criticato il suo operato. Il leader della Lega ha deciso di affrontare i vip che l’hanno attaccato e si sono confrontati con lui sui social per tutta l’estate.

Uno dei nomi è quello di Asia Argento e i vip si sono divisi, alcuni a suo favore e altri contro di lui. Tra i sostenitori del leader leghista, spiccano i nomi di Albano, Rita Pavone e Toto Cotugno. Dall’altra parte ci sono Claudio Amendola, Piero Pelù, J-Ax, Alba Parietti, che sono contro le idee dell’ex ministro dell’Interno.

Le parole di Alba Parietti

Gli attacchi a Matteo Salvini sono arrivati anche oltre oceano dall’attrice internazionale Pamela Anderson. Ha sottolineato che gli scivolano di dosso le critiche e si è detto infastidito dai miliardari di Hollywood. Dopo l’arrivo degli sferati, tra i quali c’è anche la cantate Iva Zanicchi, ha avuto inizio il confronto-scontro.

Sono arrivate le critiche di Alba Parietti che si è scontrata con Matteo Salvini. Quest’ultimo ha risposto al fatto che lui avrebbe fatto divenire razzisti gli italiani, ma ha voluto dare il proprio punto di vista. Lui ha chiarito di avercela con i clandestini e i delinquenti. Asia Argento ha parlato contro il senatore Salvini e ha sottolineato di sentirsi offesa dalla sua aggressione sui social, nel momento in cui le era morto il compagno. L’ex ministro dell’Interno ha risposto ricordando di aver subito l’insulto da Asia Argento.

Ha continuato dicendo di onorare chi ha combattuto per il nostro paese. Successivamente, c’è stata Alba Parietti che l’ha definito uno straordinario showman dato che passa molto tempo in televisione e ha detto che, a suo parere, la politica non è seria. L’ha definito incoerente sulle sue dichiarazioni ricordando che dice molte bugie e ha parlato di una fesseria del figlio e l’ex ministro dell’Interno ha risposto: “Prendetevela con me”.

La Parietti ha sottolineato che ha messo sui social le ragazze minorenni e Salvini ha spiegato che la Parietti e l’Argento sono ferme al passato. Anche in questa occasione Salvini ha avuto modo di rivendicare la necessità di tornare al voto, come hanno chiesto gli italiani. La cantante Iva Zanicchi è intervenuta a favore di Matteo Salvini, scontrandosi con Alba Parietti.