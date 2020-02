Matteo Salvini indigna tutti per una frase sull’aborto: ecco di cosa si tratta

Nel corso della manifestazione del Carroccio ‘Roma torna capitale’, Matteo Salvini ha voluto parlare anche dell’aborto. Il leader della “Lega” in merito dichiara: “Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020“.

Come rivelato successivamente da Matteo Salvini, molte donne hanno scambiato il pronto soccorso per un bancomat sanitario per farsi gli affari suoi in maniera totalmente gratuita. Aggiunge di aver parlato anche con alcune infermiere del pronto soccorso di Milano, da cui avrebbe saputo che alcune donne avrebbero interrotto la loro gravidanza per sei volte di seguito.

Per Matteo Salvini, se si arriva alla sesta o settima interruzione di gravidanza, significa che si sbaglia stile di vita. Nonostante sia d’accordo che la donna sia libera di fare quello che più desidera l’ex ministro degli Interni conclude così: “Se in poco tempo si viene a chiedere la settima interruzione di gravidanza bisogna spiegarle come ci si comporta”. Alla fine del suo discorso, ha ricevuto uno scrosciante applauso dai presenti.

I numerosi attacchi nei confronti di Matteo Salvini

Nicola Zingaretti, su Facebook, ha dichiarato: “Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà. Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana”. A questo commento si aggiunge anche Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.

In una nota del M5S invece si legge che Matteo Salvini voglia portare l’Italia indietro di decenni rispetto ai diritti delle donne conquistati con fatica e grandi battaglie. Per il momento, se si vuole parlare di un argomento così spigoloso, bisogna farlo discutendo delle difficoltà ancora incontrate da tante donne, come nel caso dell’assenza di personale negli ospedali.