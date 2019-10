Matteo Salvini ha detto che, se si andasse oggi alle elezioni regionali in Umbria, la Lega vincerebbe

Matteo Salvini è stato protagonista di un comizio ad Ascoli e ovviamente l’attenzione era rivolta alle elezioni regionali. Non è la prima volta che il leader della Lega sottolinea l’importanza di una vittoria in Umbria che rappresenterebbe un traguardo storico, visto che in passato ha sempre governato la sinistra.

Allo stesso tempo, ha specificato di non dare grande importanza ai sondaggi che sono affidabili sempre fino a un certo punto. L’ex ministro dell’Interno non ha nascosto di essere fiducioso per ottenere un risultato che sarebbe fondamentale per il successo della Lega a livello nazionale, visto che è il primo banco di prova.

Le parole del leader leghista

Salvini ha continuato dicendo di essere sicuro del fatto che, se si andasse oggi alle elezioni, la Lega otterrebbe la vittoria in Umbria attraverso queste parole: “Dopo 50 anni la sinistra va a casa e vince la Lega”. Il leghista ha chiesto di tenere al massimo l’entusiasmo in modo da poter avere questo risultato e non ha dimenticato un altro impegno molto importante per il suo partito. Si tratta delle elezioni regionali nelle Marche, sebbene sia ancora presto per parlarne.

Infatti nelle Marche le elezioni regionali si terranno nel periodo primaverile, come detto da Matteo Salvini: “Uno pensa che c’è un sacco di tempo, invece è dietro l’angolo”. Salvini ha fatto notare che in poco tempo potrà riprendersi il governo e ha ricordato un appuntamento importante per la Lega, che ci sarà a Roma il prossimo 19 ottobre.

L’ex ministro dell’Interno ha rilasciato queste parole nel corso della Festa della Lega Marche tenutasi ad Ascoli Piceno. Salvini ha voluto fare un ringraziamento speciale, con queste dichiarazioni: “Ringrazio Ascoli e le Marche, qui mi sento a casa mia”. Ha posto l’accento sulla sanità, sottolineando la necessità di un programma importante per la Regione, nella quale ci sono delle situazioni indecenti.