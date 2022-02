Matteo Salvini ha dichiarato di non aver vaccinato sua figlia Mirta (9 anni) contro il Covid-19. Il leader della Lega lo ha spiegato in una intervista questa mattina a The Breakfast club su Radio Capital. Il senatore ha spiegato che questa scelta non spetta alla politica, ma a “mamma, papà e pediatri”. Già nella giornata di ieri Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, aveva dichiarato di non aver vaccinato sua figlia contro il coronavirus Sars-CoV-2.

Anche la Meloni in sostanza ha ribadito lo stesso concetto di Salvini. “La mia emergenza è approvare un decreto su luce e gas. Il centrodestra può aspettare una settimana. Poi la mia proposta di partito sul modello di quello repubblicano americano rimane valida” – così ha dichiarato Matteo Salvini ai conduttori del programma di Radio Capital. Il leghista ha poi detto la sua opinione riguardo per quanto riguarda gli scontri tra Polizia e studenti avvenuti in questi giorni.

Salvini: “Sempre e comunque con Forze dell’Ordine”

“Sto sempre e comunque con le Forze dell’Ordine, i ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare sempre però nei limiti del rispetto altrui” – così ha detto Matteo Salvini parlando a The Breakfast club, spiegando che bisogna avere rispetto per chi prende 1.200 euro al mese e rischia la vita.

Secondo Salvini per contrastare il caro dell’energia elettrica bisogna emanare una nuova tranche di aiuti da 5 miliardi di euro. Il leader del Carroccio pensa che si debba cominciare a stoccare più gas, e che l’emergenza energetica si possa superare anche non cambiando la norma, raddoppiano addirittura la disponibilità.

Quella energetica è una delle emergenze che il Governo italiano sta tentando di affrontare in questo delicato periodo in cui il nostro Paese fa ancora i conti con la pandemia di Covid-19. A soffrire sono soprattutto le famiglie, ma anche le imprese, alcune delle quali sono costrette a limitare la produzione a causa del caro bollette.