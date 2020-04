Matteo Salvini contro le arance africane in Parlamento. Ma in molti l’accusano di aver ritoccato la foto con Photoshop

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è uno dei politici più attivi sui social network. Da anni ormai utilizza Instagram, Twitter e Facebook per portare avanti la sua propaganda politica e, grazie alle sue dirette, condurre attacchi ai suoi “nemici” o considerazioni sulle notizie del mondo e sul nostro paese.

Nelle ultime ore ha pubblicato una nuova fotografia di una arancia con sopra una etichetta araba (o africana) con la quale ritiene inadatto che in Parlamento diano da mangiare arance non italiane. Per il leader del Carroccio, infatti, soprattutto in questo forte periodo di crisi, sarebbe meglio supportare gli agricoltori del nostro paese.

Nella didascalia della foto, invece, scrive così: “Sarà una piccola cosa, ma il fatto che nel Parlamento italiano diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italiane è assurdo! Soprattutto adesso, in emergenza sociale ed economica, aiutare gli agricoltori italiani è un dovere”.

Le accuse di fotomontaggio

In molti però accusano Matteo Salvini di aver creato questo fotomontaggio con Photoshop per continuare la sua propaganda politica contro il “Governo Conte II”. Infatti, tra i tanti commenti, possiamo leggere: “Bell’agrume, però non mi sembra ne tarocco ne navel, piuttosto varietà Photoshop, giusto!?” oppure: “Sono un grafico. Ti do la certezza che è photoshoppato. E pure male”.

Oltre a queste accuse di aver usato Photoshop, non mancano utenti che ricordano al leader della “Lega” che la stagione delle arance sia finita da un po’ di tempo in Sicilia: “La stagione delle arance adesso è finita da noi, dove le vuoi trovare quelle italiane? Adesso arrivano dall’estero, insieme alle prime fragole spagnole. Dopo arriveranno le fragole italiane. Ti consiglio i libri di Bressanini a riguardo”.

Ovviamente, non mancano gli utenti che credono alla fotografia pubblicata da Matteo Salvini, e quest’ultimi stanno attaccando il governo per aver deciso di snobbare i prodotti italiani per quelli nordafricani.