Matteo Salvini contro il premier Conte: "Inchiodato come le vecchie mummie della Repubblica"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Continuano gli scontri tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte: sembrano essere loro i veri protagonisti di questo governo, in quanto prosegue il botta e risposta tra l'attuale presidente del consiglio e l'ex ministro dell'interno. Salvini continua a essere dell'idea che, prima o poi, si andrà al voto, in quanto è un governo - a suo parere - che non ha diritto di esistere.