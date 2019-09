Matteo Salvini confida a Bianca Berlinguer di essere ottimista sulle regionali

Matteo Salvini è stato protagonista di un’intervista al talk “Carta Bianca”, condotto dalla presentatrice Bianca Berlinguer, nel corso della quale ha parlato di diverse tematiche. Ha posta l’accento su Quota 100, dicendo che cancellarla non sarebbe un dispetto a Salvini con queste parole: “La signora Fornero sarebbe la più felice del mondo”.

Salvini ha spiegato che, durante l’anno di governo in cui ha fatto il ministro dell’Interno, gli sbarchi si sono ridotti in Italia e sono aumentate le espulsioni. L’ex vice premier ha fatto delle critiche al nuovo ministro dell’Istruzione (Fioramonti, ndr) che ha voluto parlare della possibilità di una tassa sulle merendine per aumentare lo stipendio dei professori. Inoltre, ha parlato di un governo formalmente illegittimo e irrispettoso della volontà popolare.

Le dichiarazioni a “Carta Bianca”

Inoltre ha mosso delle critiche nei confronti del neo ministro della Salute, Roberto Speranza che, a suo parere, non si è mai occupato di sanità. Nel corso della puntata di Carta Bianca, è stato mandato in onda il servizio dove si parla degli operai che si sentono delusi dalle promesse sulle tasse, dicendo che non sarebbero disposti a votare di nuovo Lega. Hanno sottolineato che il governo gialloverde non ha fatto nulla per gli operai dell’acciaieria di Terni e, da ottobre, per 1.200 di loro scatterà la cassa integrazione.

Avevano riposto delle speranze in Salvini che pensava di andare alle elezioni e arrivare alla vittoria, parlando di una mossa inaspettata che, invece, li ha riconsegnati in mano a chi non volevano al governo. Salvini ha motivato la sua decisione affermando di essere stato costretto a ciò, perché non si poteva fare più nulla e ha ricordato che i ministri sono pagati per fare le riunioni.

A Salvini è stata posta una domanda sulla possibilità che le elezioni non vadano bene in Umbria e in Emilia Romagna. Questa è la risposta del leghista sulle elezioni regionali in Umbria: “Se arrestano quelli del pd, è ovvio che vorranno cambiare”. Il leader della Lega ha fatto notare di essere ottimista e ha risposto a Bianca Berlinguer: “Capisco che lei mi deve far intristire“.