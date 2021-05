“Grazie a Figliuolo, Draghi e agli apparati regionali è un altro mondo. Da questo punto di vista non rimpiango, da italiano, le perdite di tempo di Conte, Casalino e Arcuri”. Queste sono le parole che Matteo Salvini, leader della Lega, ha utilizzato durante un’intervista alla trasmissione Zapping, andata in onda su Rai Radio 1. Il numero uno del Carroccio ha commentato così il nuovo decreto anti pandemia varato nelle scorse ore dal Governo di Mario Draghi, che ha da subito spostato il coprifuoco alle ore 23:00 a partire da questa sera.

Salvini è soddisfatto che l’Esecutivo abbia seguito alcuni dei consigli dati dal suo partito. La Lega, infatti, è stata tra le prime forze politiche di maggioranza a chiedere a Palazzo Chigi di rivedere le misure anti pandemia, visto che i numeri stanno nettamente migliorando. Dopo un’accesa discussione e la riunione della cabina di regia, si è deciso di apportare delle modifiche alle restrizioni. “Qualcuno avrebbe voluto aspettare giugno, o addirittura luglio. Fortunatamente la situazione è sotto controllo, i dati sono positivi” – così afferma Salvini.

L’appello di Salvini sui migranti

Il leader della Lega è tornato su uno degli argomenti a lui cari, ovvero quello dell’immigrazione clandestina. Da sempre Salvini chiede che si rispettino le regole, e che quindi le persone che entrano nel nostro Paese siano muniti di regolare permesso. Per questo l’esponente principale del Carroccio ha riferito che il suo partito vuole accelerare sulle riforme.

“Abbiamo bisogno di turisti che portino ricchezze e non che vengano a spese nostre. Contiamo che Draghi segni una marcia in più rispetto a Conte” – così ha detto Matteo Salvini durante la sua intervista, segnalando che in materia di immigrazione clandestina la Spagna ha schierato l’esercito sui suoi confini.

Salvini si è detto un forte sostenitore della riforma del Fisco, della giustizia e della burocrazia. Insomma la Lega si appresterebbe a sostenere le iniziative che il Governo vorrà intraprendere in questo senso, e si dice sicura che Draghi “ce la metterà tutta”. “Se qualcuno rallenterà se ne prenderà le proprie responsabilità” – così termina la sua intervista Salvini.