Matteo Salvini accusa Corrado Formigli di fare una trasmissione parziale e poco obbiettiva

Dopo tre anni di assenza, Matteo Salvini ritorna a farsi intervistare da Corrado Formigli a “Piazzapulita”. A causa delle ultime norme sul Coronavirus, lo scontro non è potuto avvenire negli studi di LA7, ma nonostante questo non sono mancate delle frecciatine.

Una intervista che, da come si può dedurre dai social, non è stata apprezzata da Matteo Salvini: “Ma quanto sono faziose certe trasmissioni? Fra un po’ la colpa del virus sarà mia, della Lega e dei sovranisti, e la sanità lombarda (fra le migliori al mondo) è un disastro. Santa pazienza. Torno a lavorare coi Sindaci, vi voglio bene”.

Lo scontro tra Corrado Formigli e Matteo Salvini

L’ex ministro dell’Interno, quasi irriconoscibile, non si lascia mai ad andare alle sue solite battute e si comporta sempre in maniera gelida nei confronti del conduttore: “Sono qui perché questo è un momento particolare. Questa non è la trasmissione campionessa di obiettività e imparzialità”.

Corrado Formigli incassa agevolmente tutti i colpi rilasciati da Matteo Salvini, rilanciando nel miglior modo possibile. Infatti il conduttore mostra immediatamente alcune clip in cui il leader della Lega, nella giornata del 27 febbraio, invita i cittadini italiani e lombardi a ripartire con la vita normale, non dando conto ai rischi del Covid-19.

Matteo Salvini ammette parzialmente il suo errore, aggiungendo: “Come ho sbagliato io hanno sbagliato anche Conte, come ha sbagliato Zingaretti, come ha sbagliato il sindaco di Bergamo e come hanno sbagliato gli scienziati che ci dicevano ‘è un’influenza, tranquilli”.

Il servizio del TgR Leonardo

Ovviamente è immancabile il servizio di TgR Leonardo del 2015, pubblicato sui social di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In questa clip pubblicata dai due onorevoli vi è presente un servizio intitolato “Scienziati cinesi creano supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio ma sono tante le proteste“. In realtà, questa tesi circola già da un po’ di tempo ed è stata smentita una settimana fa da uno studio di “Nature Medicine“, in cui viene dimostrato che il Covid-19 è di origine naturale, non artificiale. Anche il virologo Roberto Burioni ha etichettato questa notizia come una fake news, rivelando che purtroppo questo virus è nato in natura.

Per questo motivo Corrado Formigli sottolinea l’errore di pensare che il Covid-19 sia nato nei laboratori a Wuhan, ma Matteo Salvini risponde molto preoccupato: “Era un altro virus polmonare, per lei è normale, per me no”.