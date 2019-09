Matteo Renzi, ospite a "Porta A Porta", sfida Matteo Salvini al confronto in tv

Matteo Renzi è stato ospite nella trasmissione “Porta A Porta”, condotta dal giornalista Bruno Vespa, dove ha avuto modo di lanciare “Italia Viva” che rappresenta la sua nuova casa dopo l’uscita dal Partito Democratico.

L’ex esponente del PD ha spiegato che i gruppi in Parlamento sono pronti per questa nuova sfida, facendo l’annuncio attraverso queste parole: “Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori”. La scissione di Matteo Renzi – preparata da molte settimane – porta a cambiare degli equilibri intorno alla maggioranza a sostegno del premier Giuseppe Conte.

Le dichiarazioni dell’ex segretario Dem

Nel corso della chiacchierata con Bruno Vespa, Matteo Renzi ha tenuto a precisare di continuare a sostenere questo governo. Nello studio di Bruno Vespa, Renzi ha voluto motivare la decisione di lasciare il Partito Democratico sottolineando di voler bene al PD, con il quale ha ottenuto dei risultati molto importanti nel corso della sua carriera politica.

Allo stesso tempo, l’ex segretario Dem ha fatto notare che, dopo sette anni di continui litigi, era arrivato il momento di fare un cambiamento. Ha precisato che le polemiche e le divisioni erano arrivate a diventare la quotidianità. Matteo Renzi ha posto l’accento sul possibile ritorno nel Partito Democratico di D’Alema e di Pier Luigi Bersani, dicendosi convinto di questa possibilità.

L’ex premier ha spiegato che non funziona più il partito novecentesco, in quanto c’è il bisogno di una cosa nuova, allegra e divertente. Nel corso dell’ospitata da Bruno Vespa, Renzi si è detto disponibile ad avere un confronto con l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini. Quest’ultimo, nel frattempo, si trovava ospite nel programma “Carta Bianca” di Bianca Berlinguer.

Infine, l’ideatore di Italia Viva ha avuto delle rassicurazioni, dicendosi sicuro che questo governo possa andare avanti fino al 2023, oppure fino alla prossima elezione del Presidente della Repubblica.