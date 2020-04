Mattarella ricorda i valori del 25 aprile, forza per ripartire

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Ricordo le uscite in colonia, sull'altopiano di Asiago, e i canti, tra tutti #BellaCiao. Era un canto triste, che aveva però in sé il sapore della libertà e la libertà dà sempre gioia. Si cantava uniti e spensierati, lungo i sentieri con gli occhi si cercavano i segni di chi, a caro prezzo, aveva collaborato per porre fine alla guerra. Oggi il 25 aprile si festeggerà in modo del tutto insolito: #Bellaciaoinognicasa, ma si festeggerà.