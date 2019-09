Maria Elena Boschi si è detta contraria alla tassa sulle merendine

Sono arrivate le dichiarazioni di Maria Elena Boschi che ha posto l’accento sull’idea del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti di far tassare le merendine. L’esponente di “Italia Viva” ha fatto intendere di non essere d’accordo con questo tipo di proposta attraverso queste dichiarazioni: “Non condivido l’idea di alzare necessariamente le tasse per poter fare qualcosa”.

Ha continuato dicendo che già in Italia le tasse sono molte alte e di conseguenza si dovrebbe evitare un ulteriore aumento. La capogruppo alla Camera di Italia Viva è stata protagonista di un’intervista a “Sky Tg24” condotto da Maria Latella, in cui si è voluta concentrare su una tematica importante, come l’educazione alimentare.

Le parole di Maria Elena Boschi

Ha fatto notare che ciò non dipende dall’innalzamento del costo delle merendine, affermando: “A scuola bisogna insegnare ai ragazzi a mangiare sano, non credo che sanzionare serva a questo”. La Boschi ha ricordato quanto sia importante fare un risparmio sugli sprechi e in questo modo si farebbe una vera lotta all’evasione.

L’ex ministra ha voluto dare il proprio parere riguardo alle dichiarazioni di Romano Prodi che ha paragonato il nuovo partito di Matteo Renzi a uno yogurt con scadenza precisa. Non è mancata la replica di Maria Elena Boschi che ha risposto a Romano Prodi con una battuta: “Lo yogurt ha tanti fermenti lattici e Italia Viva ha in effetti tanto entusiasmo e tanta voglia di impegnarsi”.

La Boschi ha fatto intendere che ci sono molte persone interessate a Italia Viva, in quanto la guardano con interesse. Ma ha voluto fare una precisazione, smentendo le voci secondo le quali Mara Carfagna sarebbe pronta a passare al partito di Matteo Renzi. Maria Elena Boschi ha avuto modo di porre l’accento sulle elezioni regionali che si terranno in Umbria il prossimo 27 ottobre e ha svelato che Italia Viva appoggerà come candidato Vincenzo Bianconi.