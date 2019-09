Maria Elena Boschi, le parole su "Italia Viva": ha chiarito che non è un partitino

Sono arrivate le dichiarazioni di Maria Elena Boschi che ha deciso di aderire al nuovo progetto di Matteo Renzi, che ha dato vita al nuovo partito “Italia Viva”. Ha voluto anche chiarire che la scissione non creerà alcun tipo di problema al governo che non sarà indebolito. La Boschi, nel corso dell’intervista, ha precisato che si tratta di un progetto serio attraverso queste parole: “Italia Viva non sarà un partitino“.

Ha continuato dicendo che il governo grazie alla formazione di Italia Viva avrà un maggior numero di parlamentari. Maria Elena Boschi ha ricordato il loro merito di aver fermato il leader della Lega Matteo Salvini mettendolo nell’angolo. L’ex esponente del Partito Democratico ha spiegato che questo è il motivo per il quale hanno deciso di allearsi con il Movimento Cinque Stelle con l’intento di non dare pieni poteri al leader leghista.

Le parole di Maria Elena Boschi su “Italia Viva”

La Boschi ha fatto intendere che erano altri i partiti intenzionati ad andare al voto e tra questi non c’erano certamente loro. Inoltre ha voluto sottolineare che, fino al 2023, c’è molto tempo per aumentare i consensi. L’ex ministro ha specificato che, senza aver ancora fatto un’iniziativa, Italia Viva è già stimata al 5% e questo dato deve porre una riflessione.

La Boschi ha posto l’accento sul programma di governo che per loro è vincolante e sul fatto che si impegneranno con il premier Giuseppe Conte. Nel corso dell’intervista la nuova esponente di Italia Viva si è concentrata su un progetto rilevante, come il “Family Act” sul quale si sta impegnando la ministra Bonetti, comprensivo di asili nido, assegno per le famiglie e misure per le donne.

Maria Elena Boschi ha fatto notare che non ci sarà alcun coinvolgimento di Italia Viva nella possibile alleanza in Umbria tra PD e M5S, in quanto il loro partito non si candiderà in nessuna delle prossime elezioni regionali. Inoltre, la Boschi ha parlato di “addio sofferto” con gli amici del Partito Democratico, ma allo stesso tempo è convinta della sua scelta. Ha specificato che non si tratta di un addio con i renziani del PD, in quanto i rapporti umani hanno un valore superiore a quelli politici.