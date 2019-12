Mara Carfagna lancia Voce Libera: arrivano le critiche di Silvio Berlusconi

Mara Carfagna ha lanciato “Voce Libera” che ha creato delle polemiche. Sono arrivate le parole di Silvio Berlusconi, leader di “Forza Italia”, che ha parlato della possibile scissione. L’idea della Carfagna è quella di formare una nuova associazione che si caratterizza per la presenza di un manifesto che porta la seguente scritta: “I cittadini siamo noi, la politica siamo noi”.

Al tempo stesso, la Carfagna ha voluto sottolineare che non si tratta di un’idea volta a contrastare Silvio Berlusconi, e ha fatto queste precisazioni. Nonostante le parole della politica, si può notare che il Cavaliere non ha gradito in alcun modo questa iniziativa, come dimostrano le sue recenti dichiarazioni che ha raccontato un retroscena: “Ho avuto l’offerta di essere presidente onorario dell’associazione della Carfagna, ma ho detto di no”.

La nomina dell’economista Carlo Cottarelli su decisione di Mara Carfagna, artefice di un’iniziativa di un certo rilievo

L’ex presidente del consiglio dei ministri ha voluto motivare questa decisione, dicendo quanto sia inutile la nascita di associazioni che finiscono per rappresentare una corrente. Bisogna sottolineare che la Carfagna ha coinvolto in questo progetto personalità di un certo rilievo, tra le quali si annovera il nome del noto economista Carlo Cottarelli.

Dunque ci sono i presupposti affinché questa iniziativa politica possa avere dei risvolti positivi, come ha ammesso Silvio Berlusconi. Queste sono le dichiarazioni del cavaliere che si è espresso nel merito: “Se questa iniziativa serve a far arrivare figure di prestigio come Carlo Cottarelli, è utile”.

Non si può dimenticare che Cottarelli è stato premier in pectore, sebbene per un breve periodo di tempo, ed è stato nel corso di questi mesi molto presente nei programmi televisivi dedicati alla politica. Non ci sono dubbi sul fatto che lui ricoprirà il ruolo di consigliere economico di Mara Carfagna, ricoprendo al tempo stesso l’incarico di vice.