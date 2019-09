Manlio Di Stefano del M5S ad Agorà afferma che nel Movimento non ci sono dissidenti

Cosa ne pensa l’autore

Tonino Iallorenzi - Il Movimento 5 Stelle è sempre meno un movimento che si gestisce dal basso. Ha un organigramma e una struttura come i partiti tradizionali, un leader e corpi intermedi. Come in tutti i partiti tradizionali c'è un fisiologico dibattito per il potere, con tematiche solite e con la consueta polemica di fondo. Se ci sarà una diaspora lo vedremo nei prossimi giorni. Di sicuro il dibattito non finirà e nemmeno la polemica. La politica è fatta di gestione ed anche di personalismi.