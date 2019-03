M5S, caos Tav: Airola minaccia di lasciare e tenersi il simbolo

Cosa ne pensa l’autore

Roberta Russo - Ignoro i motivi per cui si sia deciso di fare la tav; ricordo che già all'epoca si discuteva molto dei pochi benefici a fronte di elevatissimi costi, soprattutto ambientali. Ora, però, davvero non capisco che senso abbia lasciare i lavori a metà e mi chiedo: prima di dire "bloccheremo la tav", non era il caso di fare un'analisi dei costi?