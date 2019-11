Luigi Di Maio parla delle elezioni regionali in Campania

Luigi Di Maio recentemente è stato presente a Casoria dove ha avuto modo di parlare delle elezioni regionali in Campania che si terranno nel 2020. L’attuale ministro per gli affari esteri si è dimostrato molto chiaro al riguardo e non si è voluto sbilanciare in merito a questo appuntamento elettorale, spiegando l’intenzione di dare la priorità ad altre due regioni, come Emilia Romagna e Calabria. Il motivo è legato al fatto che è di queste regioni che sono più vicine le elezioni regionali.

Nel corso del weekend l’ex vice presidente del consiglio dei ministri è stato impegnato in un lungo tour che l’ha visto dividersi tra Napoli, Salerno e Benevento. Questo tour è iniziato da Pomigliano D’Arco, la sua terra d’origine, per poi proseguire a Casoria.

Le dichiarazioni del leader del Movimento Cinque Stelle

In questa occasione, nel corso dell’iniziativa intitolata “Alberi per il futuro”, l’esponente del Movimento Cinque Stelle ha avuto modo di dire il proprio punto di vista riguardo agli impegni elettorali. Queste sono le dichiarazioni del leader pentastellato che ha affermato: “Decideremo prima su Emilia Romagna e Calabria, poi sulla Campania, che insieme ad altre 5 regioni andrà al voto in primavera”.

In particolar modo, l’ex ministro del lavoro ha precisato che le candidature ci saranno solamente dove si sentiranno realmente pronti. Allo stesso tempo ha spiegato che, dove non ci saranno le condizioni per la candidatura, sarà meglio essere onesti con i cittadini.

Inoltre, il ministro degli esteri si è detto fiducioso rispetto a questo governo come dimostrano queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio in merito: “Se nella manovra di bilancio riusciremo ad abolire il superticket, a rendere l’acqua pubblica, allora l’esecutivo durerà a lungo”. Infine ha parlato del momento attraversato dal Movimento Cinque Stelle sottolineando che si tratta di un periodo delicato e che c’è la necessità – dopo dieci anni – di riformulare le priorità.