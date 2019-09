Luigi Di Maio, le sue parole: "Pronto a rinunciare al ruolo di vicepremier"

Giuseppe Conte ha mandato un messaggio al Movimento Cinque Stelle e al PD, nel momento in cui c’è stata la vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau. Il premier incaricato ha voluto sottolineare la volontà di un esecutivo forte dicendosi pronto a prendersi le proprie responsabilità. Il giurista ha sottolineato quanto sia una grande opportunità e successivamente è arrivato il video pubblicato sui social da Luigi Di Maio.

Quest’ultimo non si è schierato rispetto al voto della consultazione online del Movimento ma – avendo fatto notare di aver saputo che il Partito Democratico ha voluto rinunciare al vicepremier – ha osservato che, per questo motivo, non esiste alcun tipo di problema in merito, dicendosi disposto a fare lo stesso.

Le dichiarazioni del segretario del PD Nicola Zingaretti

In seguito è arrivata la risposta del segretario del PD Nicola Zingaretti che ha fatto notare di aver registrato passi in avanti definendosi come “fiducioso e ottimista“. Luigi Di Maio da molti giorni ha dovuto fare i conti con due correnti createsi all’interno del Movimento Cinque Stelle, in quanto da una parte ci sono i favorevoli all’intesa con il Nazareno e dall’altra gli scettici rispetto a questa alleanza.

Si dovrebbe velocizzare il giorno per il via libera alla formazione di un nuovo governo e il dibattito alle Camere per quanto riguarda la fiducia si terrà tra la fine di questa e l’inizio della settimana successiva.

Non mancano le provocazioni da parte di alcuni appartenenti alla Lega, come il vicesegretario Andrea Crippa che ha affermato: “Mi hanno contattato nove senatori del Movimento cinque stelle dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo”. Non sono mancate le parole di Matteo Salvini, che ha parlato di gioco delle poltrone attraverso queste parole: “È uno spettacolo disgustoso da vecchio regime“.