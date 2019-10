Luigi Di Maio ha spiegato che il PD fa male al M5S, come la Lega, nello stare insieme al governo

Sono arrivate le dichiarazioni del leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, che ha voluto commentare il risultato delle elezioni regionali in Umbria che, di fatto, ha bocciato l’alleanza tra M5S e PD. Il pentastellato ha fatto intendere di non voler riprovare questo esperimento e non è mancata la frecciatina al Partito Democratico: “Il PD ci fa male come la Lega, nello stare al governo insieme”.

Il leader del Movimento Cinque Stelle è stato protagonista di un’intervista a “Sky Tg24”, nel corso della quale ha fatto alcuni chiarimenti. Di Maio h spiegato che le elezioni regionali in Umbria hanno rappresentato un esperimento e si è detto conscio del fatto che non abbia funzionato. Queste sono le dichiarazioni, con le quali l’ex ministro del Lavoro ha parlato di questa sconfitta in Umbria: “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica, saremmo stati un’alternativa non ha funzionato“.

Le parole del pentastellato

Dunque Luigi Di Maio ha fatto intendere che si tratta di una strada impraticabile per il patto tra PD e M5S. Luigi Di Maio ha posto l’accento sull’importanza di portare dei miglioramenti al governo: “Sono d’accordo con la sugar tax e la plastica tax”. Non è mancata l’ironia dell’attuale ministro per gli Affari Esteri, che ha spiegato che Matteo Salvini è l’ultimo dei suoi pensieri.

Il pentastellato ha continuato dicendo che sta lavorando agli obiettivi da portare a termine attraverso un programma che possa soddisfare gli italiani. L’intento è quello di portare avanti questo governo e poi Luigi Di Maio ha parlato delle elezioni: “Il voto arriverà e sarà il momento in cui valutare se abbiamo fatto bene o male”.

Le parole del leader del Movimento Cinque Stelle fanno comprendere quanto ci sia l’intenzione di andare avanti fino al 2023, ma saranno importanti i risultati delle altre elezioni regionali.