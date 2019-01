Lo scrittore anti-islam attacca: "Papa Francesco sta sbagliando tutto"

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Questo Papa non ha compreso l'incompatibilità che esiste tra il Cristianesimo e Islam. Il primo si basa sul precetto "ama il prossimo tuo come te stesso". Il secondo invece, predica la dottrina del "sottometti il tuo prossimo non come te stesso". I musulmani condannano a morte i miscredenti e pare assurdo che il Papa si metta a interagire e a sdoganare una religione intollerante. D'altronde, questo Papa pochi giorni ha difeso Madero, il presidente del Venezuela, invitando il popolo a collaborare con il governo di questo personaggio che obbliga i venezuelani a vivere con stipendi da 5 dollari USA al mese. Tanto per far capire che tipo di personaggio di Papa Francesco.