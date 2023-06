L’eredità di Silvio Berlusconi: patrimonio, aziende, politica e comunicazione

Secondo la rivista Forbes, Silvio Berlusconi era il terzo uomo più ricco d’Italia, i suoi 5 figli potranno quindi godere di un’eredità importante, ma non si tratta solo di denaro. Berlusconi lascia una buona dose di aziende, patrimoni immobiliari e attività che probabilmente verranno suddivise tra gli eredi designati.

Il Cavaliere lascia però anche un’eredità politica, da leader indiscusso di Forza Italia, in molti si stanno chiedendo in queste ore che cosa accadrà al “suo” partito, creato, voluto e sostenuto con determinazione e carisma. A Berlusconi piaceva fare le cose in grande ed era indiscutibilmente un grandissimo comunicatore, lascia quindi in eredità un numero considerevole di immagini, video e discorsi.

Il patrimonio e le attività di Berlusconi

Il patrimonio complessivo stimato ammonta a circa 6,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda le attività, sono in corso le operazioni di verifica e valutazione.

Per quanto riguarda Fininvest, in base alle tre partecipazioni principali quotate in Borsa, che valgono 2,8 milioni di euro, al momento il maggior azionista della società è il figlio PierSilvio.

Banca Mediolanum, affidata in un primo momento ad Ennio Doris e attualmente gestita dal figlio Massimo Doris. Da non dimenticare il Gruppo Mondadori, affidato alla figlia Marina, con un valore indicativo di 275 milioni di euro.

Il pacchetto di Fininvest vale circa 1,8 miliardi.

Oltre a questa una serie di altre attività che garantiscono un incremento continuo del già ingente patrimonio.

L’eredità sarà probabilmente distribuita equamente tra i 5 figli del Cavaliere: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Politica e comunicazione

Le maggiori incertezze sono legate all’eredità politica, solo nei prossimi giorni infatti scopriremo il futuro di Forza Italia.

Silvio Berlusconi era un personaggio discusso e qualcuno potrebbe affermare anche discutibile, ma la sua capacità mediatica era un dato di fatto. In numerosi corsi di comunicazione efficaci viene portato come esempio e in particolare si cita un episodio in cui è riuscito ad affascinare il parlamento USA con una delle sue narrazioni, ottenendo anche un applauso, evento più unico che raro in quel contesto.

Lo scorso anno, in occasione della campagna elettorale, ha aperto un canale TikTok e, ad 85 anni, ha raggiunto senza apparente difficoltà le fasce più giovani ottenendo più di 1 Milione di followers.

Un patrimonio per tutti e un modo per farsi ricordare per lungo tempo, e per un uomo come lui che amava essere al centro dell’attenzione non è un’eredità da poco.