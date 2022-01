Leghista pubblica una foto di Adolf Hitler al telefono con Mario Draghi: "Ciao, Mario, volevo farti i complimenti"

Angela Maria Sartini, assessora leghista del Comune di Orvieto, è finita nell’occhio del ciclone per un post pubblicato ieri sul suo profilo Facebook, poi cancellato, in cui ritrae una foto di Adolf Hitler che, sorridente, parla al telefono con il Presidente del Consiglio Mario Draghi: “Ciao Mario, volevo farti i complimenti”, si legge nel post, con riferimento alle politiche anti-Covid adottate dal governo e che, per alcuni, sono paragonate a politiche dittatoriali e liberticide.

Un post che ha suscitato indignazione tra le forze politiche, con il sindaco della città, Roberta Tardani, che ha revocato le deleghe (politiche e servizi sociali, famiglia, istruzione) all’assessore, sospendendola dal movimento del Carroccio. Pungenti le accuse contro la leghista accusata di travalicare il buon senso, tirando in ballo pagine dolorose della storia.

Non è la prima volta che la Lega si diverte ad accostare Mario Draghi ad Adolf Hitler. Nei giorni scorsi a finire nella bufera era stato il capogruppo della Lega nel Comune di Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza, Giuseppe Degradi, che sulla sua pagina Facebook aveva pubblicato una foto del presidente del Consiglio, Mario Draghi, modificata, con i baffetti e i capelli alla Adolf Hitler. Anche in quell’occasione la Lega aveva preso provvedimenti disciplinari.

Il leghista aveva scritto parole pesanti: “Cambiano i modi, i tempi e le facce, ma i risultati sono molto simili: discriminazioni, apartheid, dittatura, divieti e follia ovunque”.

E che dire della leghista Franca Mattiello che, sempre sul suo profilo social, aveva paragonato il Green Pass al passaporto genealogico istituito da Adolf Hitler che certificava l’appartenenza alla razza ariana? Un post negazionista ritenuto oltraggioso per le vittime della Shoah nazista e per i professionisti che nelle istituzioni e nella sanità hanno speso l’ultimo anno e mezzo per salvare vite e aiutare le persone in difficoltà. Anche in quel caso la Lega si era dissociata dall’inopportuno accostamento adottano provvedimenti contro l’autore del post.