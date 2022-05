L’annuncio in Tv lascia i fan sotto choc, Giuliano Ferrara: ecco cosa è successo

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono diverse personalità che molto spesso fanno parlare di sè. Si tratta di personaggi molto famosi sia nel mondo dello spettacolo che nella politica. I fan di queste personalità seguono con molto interesse le vicissitudini, anche personali, dei personaggi noti al grande pubblico. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in questi giorni nel mondo del calcio, in apprensione per le condizioni di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale di calcio italiana ricoverato ad Alessandria a causa di un aneurisma cerebrale.

Le condizioni dello sportivo sono costantemente monitorate dal personale sanitario, che ha deciso di interrompere le notizie circa il bollettino medico su Tacconi, la cui fase in questo momento è molto delicata. Ma c’è un’altra personalità che ci si è chiesti che fine abbia fatto in questo periodo, visto che si vede ormai raramente anche in pubblico. Stiamo parlando di un giornalista e un politico molto famoso, vediamo di chi si tratta e cosa gli è successo.

Come sta il noto giornalista

Giuliano Ferrara è sicuramente una delle personalità che ha fatto più parlare di sè in questi anni. Noto giornalista e direttore del quotidiano “Il Foglio”, da anni l’uomo è sparito dalle scene. Ferrara ha fatto parte del Partito Socialista italiano e poi è passato in Forza Italia, divenendo sostenitore di Silvio Berlusconi e Ministro per i Rapporti con il Parlamento del primo governo Berlusconi.

Ferrara è un personaggio molto discusso a causa delle sue posizioni controverse contro l’aborto. Giuliano è stato anche conduttore di notissime trasmissioni televisive in quanto giornalista, come ad esempio “Otto e mezzo” su La 7. Ma purtroppo recentemente l’uomo non ha passato un periodo roseo.

A gennaio 2022 è stato colpito colpito da un malore, un infarto precisamente, ed è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Misericordia” di Grosseto. Dopo quell’episodio adesso il giornalista sta bene, nonostante siano stati giorni di tantissima preoccupazione per la sua famiglia e per chi lo conosceva.