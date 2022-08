L’annuncio di Berlusconi scatena il putiferio. "Come minimo 1000€ al mese". Ecco cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

Negli scorsi mesi Silvio Berlusconi, uno degli imprenditori più noti del nostro Paese e uno dei politici più importanti del mondo, ha fatto nuovamente parlare di sè, così come in questi ultimi giorni, in cui Berlusconi ha seguito da vicino le vicende che hanno portato il Governo italiano in una nuova crisi che ha visto poi le dimissioni del Premier Mario Draghi. L’addio di Draghi ha scatenato reazioni differenti in tutta l’Unione Europea.

Come si sa Silvio Berlusconi è stato anche Presidente del Consiglio italiano, e oltre ad essere un politico di successo è anche un grande imprenditore, essendo lui il proprietario del gruppo Mediaset. Insomma, una personalità poliedrica e versatile Berlusconi, che è sceso in campo per le prossime elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Il suo programma elettorale, quello di Forza Italia per intenderci (di cui egli è leader), sta facendo discutere il mondo della politica e non solo.

Berlusconi, “1000 euro al mese”

Lo scontro tra destra e sinistra in questi giorni è davvero al vetriolo, e le varie forze politche stanno cercando di presentare i loro programmi agli elettori, che sono chiamati a scegliere circa il nuovo Governo in un momento storico davvero molto particolare, segnato dalla crisi in Ucraina e da quella del caro vita.

Proprio uno degli obiettivi di Forza Italia, ma della destra in generale, è stato quello di voler migliorare le condizioni di vita degli italiani, e per questo anche Silvio Berlusconi in queste ore ha presentato il suo programma. Il suo annuncio è stato molto apprezzato soprattutto dai pensionati, che stanno soffrendo anch’essi la recente crisi economica apportata dagli eventi internazionali.

“Il nostro è un programma semplice. Sono otto punti fondamentali per far ripartire l’Italia e per alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani. Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità” – questo l’annuncio di Berlusconi che è stato molto apprezzato dagli italiani. Berlusconi ha garantito che il suo programma prevederà anche molta attenzione alle questioni ambientali.