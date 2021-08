La proposta di Giovanni Toti: "Estenderei il green pass anche per i supermercati"

Dal 6 agosto in Italia il green pass è diventato obbligatorio per partecipare a certe attività, come mangiare al ristorante al chiuso, partecipare a spettacoli ed eventi sportivi; a sagre, fiere e convegni oppure andare in piscina, palestra, centri benessere e praticare sport di squadra. Ma ci sono anche altre attività che richiedono obbligatoriamente il certificato verde.

Il green pass si può ottenere già dalla prima dose del vaccino e sul sito del Governo si può leggere che può essere scaricato dal dodicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal quindicesimo giorno fino alla dose successiva e dura per 270 giorni, ossia 9 mesi. Per chi ha avuto il Covid-19 invece il certificato verde vale per 180 giorni, 6 mesi dalla data in cui viene scaricato, mentre chi vuole semplicemente farsi un tampone la sua durata è limitata per 48 ore.

La richiesta di Giovanni Toti

L’obbiettivo resta comunque quello di vaccinare la maggior parte dalla popolazione, e la decisione di mettere i tamponi a pagamento ne è una prova. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervistato dal “Corriere della sera”, per aumentare i vaccinati invita il Governo a rendere obbligatorio il vaccino agli over 50 e di mettere restrizioni più pesanti per chi non ha il green pass.

“Vaccinarsi deve essere obbligatorio sopra i 50 anni. Perché non si può far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi” afferma Toti che poi aggiunge: “Gli over 50 quelli che riempiono i letti negli ospedali. I ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero”.

Infine, oltre a essere d’accordo con la decisione di rendere obbligatorio il green pass per alcune attività, Giovanni Toti afferma che renderebbe più difficile la vita di chi non vuole o non può vaccinarsi: “La certificazione verde è una misura che condivido assolutamente, ma potrebbe non bastare. Io la estenderei, alla ripresa a settembre, anche ad altre attività: per entrare nei centri commerciali, nei negozi, nei supermercati“.